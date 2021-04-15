Рубль начал снижаться на фоне угрозы новых санкций

Российский рубль снижается по отношению к доллару и евро на фоне новостей о готовящихся новых санкциях США против России. Вашингтон планирует ввести ограничительные меры против российского госдолга.

Американским банкам и кредитным организациям хотят запретить покупку облигаций у Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина России. Это привело к тому, что отечественная валюта потеряла 1,19 рубля к доллару и 1,3 рубля к евро, сообщает Ura.ru.