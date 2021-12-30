Глава Минфина пообещал россиянам не повышать налоги три года

Министр финансов России Антон Силуанов заявил об отсутствии у ведомства планов по повышению налогов. Об этом он рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.

Силуанов заверил, что в ближайшие три года Минфин не намерен повышать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль в России, сообщает Ura.ru.

Ранее Антон Силуанов допустил возможность отключения страны от международной платежной системы SWIFT, но отметил, что это будет крайне невыгодно для других стран и создаст для них множество проблем.