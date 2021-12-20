Объем иностранных инвестиций в экономику Москвы продолжает расти

За первые шесть месяцев 2021 года объем иностранных инвестиций в экономику Москвы вырос на 7% и достиг 268,5 миллиарда долларов. Устойчивый интерес к российской столице проявляют США, Германия, Франция, Италия и другие ведущие страны мира.

