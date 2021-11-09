Россиянам напомнили о причинах прекращения выплаты пенсий

Певицу Дорофееву экстренно госпитализировали Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Вторник
9 ноября
Лента новостей
12:47
Маликов осознал ошибки прошлого: Как отец я сейчас лучше
12:43
Страстный роман Пугачевой и Галкина признали фикцией: Холодный расчет
12:31
Домработница ворвалась в дом Пугачевой с бутылкой коньяка
12:17
Неравнодушные бьют тревогу из-за пропавшей после призыва к митингу звезды "Ольги" Трояновой
11:55
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
11:54
"Сердце страдает": появились страшные новости о Розе Сябитовой
11:48
Биохимик предупредила россиян об опасности воды из кулеров
11:43
За сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса
11:41
Звезду советского кино вышвырнули на улицу после секс-скандала
11:40
Высокое назначение Хабенского сказалось на Мороз
11:37
20 лет спустя: как выросли и изменились маленькие звезды сериала "Клон"
11:27
В России хотят запретить шоу "Голос": Богатые педофилы и разврат
11:13
79-летняя Ангелина Вовк с юным другом решились завести детей
11:09
"Надо поджать хвост": почему Моргенштерн решил скрыться после громкого скандала
10:54
Набожный Мерзликин отправился в святое место после новостей о разводе
10:52
"Уважительная причина": Киркорову с детьми не позволили вернуться в Россию
10:49
В России хотят ужесточить наказание за недоплату алиментов
10:33
"Пойдем секс-игрушки покажу": психолог вынесла дочери Панина суровый приговор
10:25
Собчак сделала сенсационное заявление о беременности
10:09
"Забудьте": спохватившийся Виторган взял обратно свои слова о любви
10:08
Гордость нации: запевшую Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
09:55
Известная актриса ушла от мужа к Преснякову: Терпела, боялась обидеть
09:43
Куда исчезла звезда сериала "Возвращение Мухтара" Александр Волков
09:37
"Как после концлагеря": протянувшая ноги Волочкова вызвала оторопь
08:51
Россиянам напомнили о причинах прекращения выплаты пенсий
08:50
Обвешанная бриллиантами Литвинова вызвала оторопь: Зачем брить брови?
08:46
"Максим, остановись!": народ высмеял перебравшего с косметикой для лица Галкина
06:43
Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
04:13
День преподобного Нестора Летописца: народные приметы 9 ноября
02:29
Романтик или изменник: как месяц рождения влияет на характер мужчины
00:06
Почему мужчина не дарит подарки: 6 главных ошибок женщин
21:39
Сенатор Цеков жестко раскритиковал Зеленского: Пособник нацистов
20:54
"Гематома на голове": дочь Распутиной угодила в больницу после драки с братом
20:19
Звезда "Моей прекрасной няни" встала на защиту Моргенштерна после слов о Дне Победы
20:11
Во Внуково поймали проглотивших кило кокаина контрабандистов
19:54
17-летний парень пырнул ножом незнакомца в Новосибирске
19:48
Интимное фото Долиной всплыло в Сети после взлома страницы
19:39
"Можно хуже, но трудно": 84-летняя Немоляева потерпела фиаско
19:35
В Подмосковье подросток на иномарке сбил женщину с ребенком
19:13
Машину разорвало пополам: сын известного юмориста разбился под Петербургом
19:12
"Очень нравится он": Возжелавший пах голого Михалкова Фомин вызвал оторопь
19:04
Лавров раскрыл подробности беседы Путина с главой ЦРУ
18:38
Известный рэпер плюнул в пережившего сексуальное насилие Костюшкина: Давно по губам не водили?
18:27
Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 19 ноября
18:23
"Когда начнут сажать?!": Прячущая синяки беззубая жена Петросяна жаждет расправы
18:02
Прилучный увез детей от целующей другого Муцениеце
17:55
"В жизни б не подумал": Митя Фомин публично поцеловал мужчину
17:30
"Что мне с этим делать? Исчезнуть?": звезда "Секса в большом городе" взорвалась из-за нападок
17:27
"Члены просто огонь!": Развратник Панин засунул в рот вожделенного любимца
17:12
"Где мои шестнадцать лет?": Буйнов пожаловался на потерянные сантиметры
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оплеванная Бузова требует деньги с МХАТа: Буду решать с адвокатом
Вслед за Бузовой: превратившегося в старца Якубовича выставят из МХАТа из-за смены власти
Галкин восхитил народ ягодками Пугачевой
Шаляпин сел в лужу после смерти жены: Я абсолютно бедный человек
Долго ждали скорую помощь: потерявшую сознание Долину на руках унесли со сцены
Тяжелобольного Моисеева сняли на коленях у замужней Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Россиянам напомнили о причинах прекращения выплаты пенсий

Россиянам напомнили о причинах прекращения выплаты пенсий

В некоторых случаях россиянам необходимо подтвердить право на пенсию, чтобы продолжить ее получать.
прочитано 627 раз

Представители Пенсионного фонда России рассказали гражданам об условиях, при которых выплата пенсии в 2021 году может быть приостановлена. Они касаются различных типов пенсий.

ПО ТЕМЕ

В Союзе пенсионеров России призвали повысить процент индексации пенсий

 Пенсия

Сюжеты Пенсия

В частности, пенсионеру могут прекратить начислять новые пособия, если выяснится, что он не получал пенсию в течение полугода: в таком случае выдача может быть приостановлена на шесть месяцев. Кроме того, государство может отменить выплату пенсии по инвалидности на три месяца, если гражданин не явился на медицинское освидетельствование в установленный срок, сообщает телеканал "360".

В Пенсионном фонде также напомнили, что выплата пенсии в 2021 году по потере кормильца производится до наступления совершеннолетия получателя. Однако этот срок может быть продлен еще на пять лет, если гражданин поступил в высшее учебное заведение по очной форме обучения. Если пенсионер не предоставит ПФР соответствующие документа, выплаты могут приостановить на полгода.

Помимо этого, причиной для прекращения выплаты пенсии может стать истечение срока действия вида на жительство у иностранцев и лиц, не имеющих гражданства. Пособия также прекратят выплачивать, если пенсионер переехал жить в другую страну, с которой у России нет соответствующих договоренностей, пишет RT.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 ноября 2021, 08:51 Источник: Пенсионный фонд России ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Гордость нации: запевшую Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой

Киевская пианистка потрясла Москву
Шоу-бизнес

"Пойдем секс-игрушки покажу": психолог вынесла дочери Панина суровый приговор

Актер прошелся по секс-шопам
Шоу-бизнес

Обвешанная бриллиантами Литвинова вызвала оторопь: Зачем брить брови?

Артистка изменилась
Шоу-бизнес

"Максим, остановись!": народ высмеял перебравшего с косметикой для лица Галкина

Юморист неприятно удивил фанатов

Гороскоп

Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Здоровье

За сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса
В России за сутки ковид подхватили 39 400 человек
Россияне пожаловались на внезапное аннулирование QR-кодов
Ограничения в Москве: какие меры будут действовать с 8 ноября

Спорт

Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию

Регионы

В Подмосковье детей эвакуировали из-за пожара в школе
Во Внуково двое россиян пытались пронести в желудке почти килограмм наркотика
В Новосибирске пассажир такси выстрелил в водителя из травматического оружия
Летевший из Петербурга самолет экстренно сел в Абакане
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+