Экономист АТиСО назвал причины низких пенсий россиян

Россияне зачастую получают низкую пенсию из-за ошибок работодателей. Об этом заявил проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО) Александр Сафонов.
По словам Сафонова, наиболее распространенной причиной маленькой пенсии является невыплата работодателем отчислений в Пенсионный фонд. Помимо этого на размере пенсии негативно сказывается серая зарплата, состоящая из официальной и неофициальной частей, сообщает Ura.ru.
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