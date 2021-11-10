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Экономика

Экономист АТиСО назвал причины низких пенсий россиян


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Россияне зачастую получают низкую пенсию из-за ошибок работодателей. Об этом заявил проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО) Александр Сафонов.

По словам Сафонова, наиболее распространенной причиной маленькой пенсии является невыплата работодателем отчислений в Пенсионный фонд. Помимо этого на размере пенсии негативно сказывается серая зарплата, состоящая из официальной и неофициальной частей, сообщает Ura.ru.

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Автор: 10 ноября 2021, 11:01 Источник: "Народные новости" ✓ Надежный источник

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