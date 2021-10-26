Почему россияне отказываются от наличных: эксперты выяснили причины

Специалисты Райффайзенбанка провели опрос среди россиян чтобы выяснить, почему граждане отказываются от наличных денег. В исследовании приняли участие порядка 2000 человек из разных городов России.
Основной причиной большинство опрошенных (96%) указали удобство безналичного расчета. Еще 37% респондентов заявили, что использование обычных купюр менее гигиенично, что особенно актуально в условиях пандемии. Аргументом в пользу безналичных платежей россияне также назвали их безопасность – так ответили 31% участников, сообщает телеканал "360".
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