Кто из россиян может выйти на пенсию досрочно в 2021 году

В прошлом году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины). В 2021-ом уйти на заслуженный отдых можно только на год позже. Постепенное повышение пенсионного возраста связано с реформой, принятой несколькими годами ранее. Но российское законодательство разрешает некоторым категориях граждан выйти на пенсию на два года раньше.

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