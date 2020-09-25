Россиян предупредили о росте платы за электричество из-за умных счетчиков

1 июля в России вступил в силу закон об интеллектуальном учете электроэнергии. Согласно документу, поставщики услуг обязаны бесплатно установить электронные приборы в многоквартирных домах. В Министерстве энергетики сообщили, что потребители не будут нести затраты по замене счетчиков.
Однако осенью все чаще стало звучать мнение, что правительство может переложить стоимость приборов на простых граждан. 6 октября профильные ведомства представят предложения по увеличению тарифов на электроэнергию. В сумму будут включены затраты на установку умных счетчиков.
Юрист Татьяна Трофименко предположила, что рост коммунальных платежей будет особенно заметен с 2022 года. По ее словам, в российских законах есть тонкости, которые позволят увеличить тарифы на электроэнергию. Даже если граждан убедят, что замена приборов не будет им ничего стоить.
С ней согласна Наталья Мильчакова, замглавы информационно-аналитического центра "Альпари". После перехода на умные счетчики общий коммунальный платеж увеличится на 1-2%. Это может вызвать рост инфляции выше целевого уровня и нанести удар по населению.
Чтобы избежать резкого падения дохода россиян, правительство должно предусмотреть ряд мер. Мильчакова предложила оказать дополнительную поддержку малоимущим гражданам и среднему классу. Снизить расходы на ЖКУ также поможет жилищная субсидия, сообщает Life.ru.
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