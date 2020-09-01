В России резко подорожал важный продукт

Мало какое хозяйство может обойтись без лука. Этот ингредиент используется во многих блюдах, а также является народным средством от великого множества болезней. Последнее обстоятельство оказалось как никогда актуально в период эпидемии коронавируса.
Многие верили, что обычный лук может стать эффективной защитой от COVID-19. Это обстоятельство не преминуло сказаться на стоимости продукта – за время карантина в России его стоимость подскочила на 30%.
У специалистов, впрочем, скептическое отношение к подобным народным лекарствам. "Прежде чем использовать какие-то средневековые методы лечения, нужно знать исходное состояние организма", – цитирует Life.ru врача Института аллергологии и клинической иммунологии Аллу Рыжих.
Она добавила, что надежнее всего в случае недомогания обратиться к специалистам. Лук же, в случае, если коронавирус успел поразить печень и почки человека, только навредит организму.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь