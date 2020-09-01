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В России резко подорожал важный продукт

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Мало какое хозяйство может обойтись без лука. Этот ингредиент используется во многих блюдах, а также является народным средством от великого множества болезней. Последнее обстоятельство оказалось как никогда актуально в период эпидемии коронавируса.

Многие верили, что обычный лук может стать эффективной защитой от COVID-19. Это обстоятельство не преминуло сказаться на стоимости продукта – за время карантина в России его стоимость подскочила на 30%.

У специалистов, впрочем, скептическое отношение к подобным народным лекарствам. "Прежде чем использовать какие-то средневековые методы лечения, нужно знать исходное состояние организма", – цитирует Life.ru врача Института аллергологии и клинической иммунологии Аллу Рыжих.

Она добавила, что надежнее всего в случае недомогания обратиться к специалистам. Лук же, в случае, если коронавирус успел поразить печень и почки человека, только навредит организму.

Автор: 1 сентября 2020, 09:31 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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