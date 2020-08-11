Названы самые высокооплачиваемые актеры в мире

Известное финансовое издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых актеров в мире по данным за 2020 год. В числе лидеров оказалось множество звезд боевиков и приключенческих фильмов.
Так, первое место досталось Дуэйну Джонсону. Бывший рестлер, звезда "Форсажа" и "Царя скорпионов" за год заработал 87,5 миллиона долларов. Серебро досталось "Дэдпулу" и "Зеленому фонарю" Райану Рейнольдсу, который получил 71,5 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Марк Уолберг с 58 миллионами долларов.
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