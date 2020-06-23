Названы лучшие вузы России по версии Forbes

Эксперты журнала Forbes опубликовали список 100 лучших высших учебных заведений России. Рейтинг возглавил Научно-исследовательский институт "Высшая школа экономики".
Вторую строчку занял МГУ, а тройку лидеров замкнул МФТИ. В топ-5 также вошли Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". В десятку вошли такие вузы, как МГТУ имени Н.Э.Баумана, Российская экономическая школа и Томский политехнический университет. А вот лидер прошлогоднего рейтинга – МИСиС – опустился на 16-ю строчку.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?
Хочу работать
Это уже не та Россия
Нулевой ответил за базар