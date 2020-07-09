Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Четверг
9 июля
Лента новостей
13:51
Начинала со стриптиза: стало известно пикантное прошлое Юлии Такшиной
13:43
Володин о задержании Фургала: Перед законом все равны
13:43
Дочь Успенской ищет деньги для возвращения в Россию
13:24
Как защитить себя от бубонной чумы: советы доктора Мясникова
13:22
Галкин оседлал черного жеребца: Как из сказки о русских богатырях
13:16
Миддлтон отговаривали от рождения третьего ребенка
13:13
"Или посадят, или убьют": Ахеджакова вступилась за скандалиста Ефремова
13:02
"Я поборол его!": как Шуре удалось выжить после четвертой стадии рака
13:01
Звезда сериала "Хор" утонула в озере
12:50
Россиянам старше 75 лет могут повысить пенсию: назван размер прибавки
12:42
Известную актрису бросил муж после новости о раковой опухоли у сына
12:36
В Москве приземлился самолет с задержанным губернатором Фургалом
12:35
"Утрись своими деньгами!": взбешенная Айза Анохина швырнула в лицо мужу-крахобору 12 миллионов
12:28
Савельева с мужем показали страсть после десяти лет брака
12:26
В Сербии заметили попытку начать гражданскую войну
12:11
ВОЗ: второй волны коронавируса в России можно избежать
12:06
46-летняя Мария Порошина удивила поклонников откровенной фотографией
11:56
Закрутившая роман с Авербухом актриса прервала молчание: Чего вы так расшумелись?
11:53
Сосед рассказал о задержании губернатора Фургала
11:48
"День чуда": Корчевников показал новорожденного с матерью после слухов об отцовстве
11:48
Худруку легендарного балета присвоили титул графини
11:46
Володин поручил проверить международные договоры России на соответствие Конституции
11:27
Оксана Федорова раскрыла секрет семейного счастья
11:22
Беременная Подкаминская поразила народ
11:12
Мужчина-тиран: Елка рассказала о тяжелых отношениях с бывшим возлюбленным
10:57
Новые подробности скандального раздела имущества Пелагеи и Телегина
10:56
Из-за прорыва дамбы в Рузе смыло пять домов
10:48
Оппозиция в Белоруссии потребовала снятия Лукашенко
10:44
Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 509 зараженных
10:39
На Украине создали петицию об отставке Зеленского
10:37
"Самореклама для прилипалы": Казаченко уличили в заработке на покойниках
10:32
"Тимати – гном": Анастасия Решетова вынуждена приседать на фото с мужем
10:13
"Останутся одни": семью осрамившегося Ефремова ждет горькая участь
09:58
Подруга Жанны Фриске опубликовала архивное фото: Она не гналась за мнимым счастьем
09:56
"Никого не касается": оскандалившаяся Ивлеева огрызнулась на россиян
09:50
Последствия наводнения в Рузе сняли на видео
09:50
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
09:38
Харламов закатил громкую вечеринку в честь развода с Асмус
09:07
"У него все однодневки": Ирина Лобачева раскритиковала Илью Авербуха
09:01
Пострадавшим при ЧП в Рузе пообещали помощь
08:55
"Я добился освобождения": адвокат устроившего пьяное ДТП Ефремова сделал сенсационное заявление
08:24
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
06:49
Прилучного застали с кольцом на безымянном пальце после слухов о романе с Карпович
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 июля 2020 года
04:37
Алсу перестала скрывать трехлетнего сына
02:19
Настю Каменских в просторной рубашке заподозрили в беременности
00:08
Маркл предала близкую подругу
21:55
Эксперт не исключил введения режима ЧП и переноса выборов в Белоруссии
21:48
Жительница Москвы пыталась убежать от мужа-тирана и выпала из окна
21:38
В Новокузнецке у вокзала произошел пожар
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии
Цымбалюк-Романовская назвала главного "заказчика" смертей Норкиной и Заграевского
"Они тебе и нальют, туда и подсыплют": Ахеджакова шокировала словами о случившемся с Ефремовым
Брухунова после угроз ответила на вопрос о ребенке от престарелого Петросяна
"Достала развеселая семейка": Мария Шукшина ушла с головой в религию
Собчак задержали в центре Москвы во время съемок
Экономика
Россиянам старше 75 лет могут повысить пенсию: назван размер прибавки

Россиянам старше 75 лет могут повысить пенсию: назван размер прибавки

Повышение пенсий в России. Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Партия "Справедливая Россия" внесла на рассмотрение законопроект о повышении пенсий. Предлагаемая инициаторами мера коснется граждан старше 75 лет.
прочитано 17216 раз

Законопроект предполагает повышение пенсий в России для граждан старше 75 лет или инвалидов первой группы почти на пять тысяч рублей. "Эсеры" считают, что их инициатива позволит повысить уровень жизни пожилых людей.

ПО ТЕМЕ

Анонсировано повышение пенсий и зарплат для некоторых категорий россиян

На пенсии в России дополнительно направят более 4 трлн рублей

 Пенсия

Сюжеты Пенсия

Сейчас на такую прибавку могут рассчитывать только пенсионеры старше 80 лет. Справедливороссы предлагают, чтобы их инициатива вступила в силу задним числом – с 1 января 2020 года.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту сказано, что на выплату пенсий в России гражданам старше 75 лет в 2021 году потребуется свыше 181 миллиарда рублей. В 2022-м – 208 миллиардов, а в 2023-м – 256.

В правительстве к инициативе "Справедливой России" отнеслись с сомнением. В кабмине отметили, что авторы законопроекта не предоставили достаточно оснований для повышения пенсий гражданам старше 75 лет.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Напомним, что с июля пенсии в России увеличились для опекунов, которые воспитывают несовершеннолетних. С августа на 9,13% повысятся накопительные пенсии. Писать заявление гражданам не нужно – перерасчет выплат произойдет автоматически.

Кроме того, в Пенсионном фонде собираются увеличить средний размер выплаты. По планам ПФР, к 2021 году она должна превысить 17 тысяч рублей.

Предполагается, что в следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, а в 2022-м – на 5,9%. Это потребует от Пенсионного фонда дополнительных трат. На повышение пенсий из федерального бюджета ПФР планируется выделить более четырех триллионов рублей.

Автор: 9 июля 2020, 12:50 Источник: "Газета.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт не исключил введения режима ЧП и переноса выборов в Белоруссии
Тимошенко завила об обмане на президентских выборах в Украине
Эксперт высказался о нападках Украины на Россию: Ждет судьба Грузии
Захарова заявила о разрушении понятий свободы слова и СМИ в США

Шоу-бизнес

"Утрись своими деньгами!": взбешенная Айза Анохина швырнула в лицо мужу-крахобору 12 миллионов
Савельева с мужем показали страсть после десяти лет брака
46-летняя Мария Порошина удивила поклонников откровенной фотографией
Закрутившая роман с Авербухом актриса прервала молчание: Чего вы так расшумелись?

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Прилучного застали с кольцом на безымянном пальце после слухов о романе с Карпович

Фанаты бьют тревогу

Шоу-бизнес

Галкин оседлал черного жеребца: Как из сказки о русских богатырях

Артист показал необычное фото
Шоу-бизнес

"День чуда": Корчевников показал новорожденного с матерью после слухов об отцовстве

Телеведущий раскрыл секрет
Шоу-бизнес

"Я поборол его!": как Шуре удалось выжить после четвертой стадии рака

Все это время певец видел, как в онкоклинике умирали люди

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года
Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+