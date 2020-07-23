Рубль продолжает расти к доллару

Рубль продолжает расти по отношению к доллару, однако отечественная валюта незначительно снизилась по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные о торгах на Московской бирже.

Доллар потерял в цене 11 копеек, опустившись до 70,95 рубля за единицу. Евро же прибавил восемь копеек и поднялся до 82,27 рубля.



