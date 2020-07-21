Рубль отыгрывает позиции после падения

Согласно данным о торгах на Московской бирже, рубль незначительно вырос по отношению к доллару и евро. Российская валюта немного отыграла позиции, ослабленные из-за снижения цен на нефть.

Эксперты отмечают, что наибольшее влияние на котировки оказывают пандемия коронавируса и цена черного золота. При этом оба фактора взаимосвязаны: из-за эпидемиологической обстановки спрос на нефть в мире упал, в результате чего снизилась цена на главный энергоноситель.

Рубль подорожал на 21 копейку по отношению к доллару и на 17 копеек по отношению к евро. Таким образом, курс рубля на 21 июля составил 71,13 рубля за доллар и 81,50 рубля за евро.