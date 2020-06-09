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Экономика
Часть жителей России может лишиться пенсий из-за инициативы Минтруда

Часть жителей России может лишиться пенсий из-за инициативы Минтруда

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поправки в пенсионном законодательстве, предложенные ведомством, позволят российской казне неплохо сэкономить. В министерстве пояснили, что они назрели после изменений в миграционной политике.
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Министерство труда и социальной защиты России планирует ужесточить условия выплаты страховых и накопительных пенсий иностранным гражданам, проживающим на территории страны. В частности, их могут лишиться беженцы.

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Прекращение выплат коснется людей с истекшим сроком действия удостоверения беженца, а также тех, кто утратил статус беженца по иным причинам. Соответствующие изменения в ведомстве планируют внести в законы "О страховых пенсиях", "О накопительной пенсии", "О беженцах" и другие документы.

В Минтруде планируют направить законопроект в Госдуму уже в сентябре. Представители министерства пояснили, что он призван усилить контроль за выдачей пенсий иностранцам и лицам, не имеющим гражданства вовсе.

С этой целью специалисты также предлагают сформировать реестр с данными о пособиях и выплатах беженцам и проживающим на территории России иностранцам. Если с человека будет снят статус беженца, соответствующая информация будет внесена в эту систему.

Автор: 9 июня 2020, 20:00 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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