Часть жителей России может лишиться пенсий из-за инициативы Минтруда

Поправки в пенсионном законодательстве, предложенные ведомством, позволят российской казне неплохо сэкономить. В министерстве пояснили, что они назрели после изменений в миграционной политике.

Министерство труда и социальной защиты России планирует ужесточить условия выплаты страховых и накопительных пенсий иностранным гражданам, проживающим на территории страны. В частности, их могут лишиться беженцы.

Прекращение выплат коснется людей с истекшим сроком действия удостоверения беженца, а также тех, кто утратил статус беженца по иным причинам. Соответствующие изменения в ведомстве планируют внести в законы "О страховых пенсиях", "О накопительной пенсии", "О беженцах" и другие документы.

В Минтруде планируют направить законопроект в Госдуму уже в сентябре. Представители министерства пояснили, что он призван усилить контроль за выдачей пенсий иностранцам и лицам, не имеющим гражданства вовсе.

С этой целью специалисты также предлагают сформировать реестр с данными о пособиях и выплатах беженцам и проживающим на территории России иностранцам. Если с человека будет снят статус беженца, соответствующая информация будет внесена в эту систему.