Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые за месяц

Курс доллара впервые с 28 мая превысил отметку в 71 рубль за единицу. Евро, в свою очередь, подорожал на 1,2% – до 79,6 рубля за единицу.
Специалисты отмечают, что на котировки оказывает значительное влияние колебания на рынке нефти. Тем не менее, эксперты ожидают, что в ближайшее время курс доллара будет снижаться.
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