Неутешительный сценарий: экономике предрекли большие проблемы из-за второй волны коронавируса

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обнародовал вариант развития событий, по которому ожидается существенное ослабление рубля и рост курса доллара. Это произойдет во второй половине 2020 года и будет вызвано снижением цен на нефть в условиях пандемии коронавируса.



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