Цена на бензин Аи-95 в России поднялась до рекордной отметки

Стоимость тонны бензина Аи-95 в России достигла 57,31 тысячи рублей, что является историческим рекордом. За сутки она подорожала на 1%.
Специалисты связывают это с резким возобновлением спроса на топливо в стране после снятия карантинных мер. Производство бензина восстанавливается не так быстро, что провоцирует рост цен. Кроме того, их стимулирует запрет правительства России на импорт бензина.
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