На спасение рубля потратили рекордную сумму

Центробанк России выделил более 220 миллионов долларов на поддержку национальной валюты. Эта сумма стала самой большой из тех, что регулятор направлял за весну, сообщает URA.ru.
В пересчете на российские деньги она составила 16,8 миллиарда рублей. Прежде ЦБ дважды выделял на поддержку курса валюты по 14,8 миллиарда рублей, но это не имело должного эффекта.
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