Взлетит до 80 за доллар: экономисты предрекли рублю неутешительную судьбу

Финансовые аналитики считают, что российский рубль может значительно ослабнуть на фоне распродажи валюты на биржах. Такую ситуацию спровоцировала эпидемия коронавируса COVID-2019, сообщает Национальная служба новостей.
Специалисты полагают, что наряду с этим продолжится и падение цен на нефть. Черное золото может опуститься до отметки 20 долларов за баррель. При таких условиях отечественная валюта рискует подешеветь до 80 рублей за доллар, передают "Известия".
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