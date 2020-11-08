Какие продукты потребительской корзины выросли в цене к ноябрю 2020 года

Цены на продукты потребительской корзины изменились за месяц. Некоторые товары стали дешевле, другие – дороже. Журналисты понаблюдали за ценами на продукты, выпускаемые под торговой маркой популярных ретейлеров ("Пятерочка" – "Красная цена", "Перекресток" – "Просто" и "Маркет", "Ашан" – "Каждый день").

Стоимость потребительской корзины (ПК) в "Пятерочке" еще месяц назад составляла 807 рублей. К ноябрю ситуация значительно изменилась: капуста, макароны, печенье, яблоки и бананы подешевели.

Цены на яйца, молоко, соль, картофель и морковь не изменились. Остальные продукты стали дороже: подсолнечное масло и сахар на 17 и 11 рублей соответственно. В полтора больше нужно отдать за мясо. Итоговая стоимость ПК в ноябре составляет 923 рубля.

В "Ашане" цены на картофель, морковь, лук и бананы больше, чем в "Пятерочке" и "Перекрестке". Также выросла стоимость овощей и фруктов, а мясо, наоборот, стало дешевле (-43 рубля). Сахар пока можно приобрести по акции – 40 рублей за один килограмм. Подсолнечное масло, как и в "Пятерочке", подорожало на 17 рублей.

Морковь, лук, капуста и бананы дешевле в "Перекрестке". За килограмм картофеля, напротив, нужно отдать больше на пять рублей. Яблоки подорожали на 10 рублей.

Что касается мяса и рыбы, то они также стали доступнее. Например, 600 граммов путассу дешевле на 15 рублей, а 800 граммов свиного окорока – на девять. Сахар дороже на 16 рублей, бутылка рафинированного – на 13.