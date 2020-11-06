Кому положена прибавка к пенсии в 2021 году

Речь идет об индексации пенсий для неработающих граждан в последующие три года. Так, в 2021 году выплата увеличится на 6,3%, в 2022-ом – на 5,9%, а в 2023-ем – на 5,6%. Стоит отметить, что уровень инфляции, согласно прогнозам, будет ниже этих показателей.
По подсчетам экспертов, неработающие пенсионеры каждый год будут получать в среднем на одну тысячу рублей больше. Например, если человек получает выплату в размере 10 тысяч, то надбавка составит 600 рублей. Для россиян, которые выходят на пенсию в этом году, получат пособие с учетом индексации, отметила преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
Напомним, индексация пенсий происходит два раза в год: 1 января (страховые) и 1 апреля (социальные). Кроме того, определяется величина прожиточного минимума пенсионера для вычисления соцдоплаты для неработающих. Это происходит на региональном и федеральном уровнях.
Прожиточный минимум пенсионера в среднем по России, по данным на 2020 год, составляет 9,3 тысячи рублей. Его размер в 2021-ом россияне узнают после того, как будет принят соответствующий закон.
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