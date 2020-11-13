В Кремле сделали заявление об индексации пенсий работающим пенсионерам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос повышения ежемесячных выплат для трудящихся пожилых граждан будет обсуждаться. В Кремле уточнили, что какой-то позиции насчет индексации пенсий нет.
О письме ФНПР главе страны стало известно в четверг, 12 ноября. В документе отмечается, что представители организации не раз пытались поднять эту проблему перед правительством, но положительного решения не было.
Лидер организации Михаил Шмаков в своем послании сослался на Конституцию. Там указано, что система пенсионного обеспечения является справедливой и всеобщей. Индексация пенсий должна происходить минимум раз в год.
Повышение выплат для работающих пенсионеров отменили в 2016 году. Министр финансов Антон Силуанов назвал индексацию пенсий трудящимся гражданам "не совсем справедливой", так как они еще получают и зарплату.
Ранее в Госдуме предложили новую систему начисления выплат пожилым гражданам – по рангам. Минимальная пенсия будет первого ранга, повышенная – второго и так далее.
Принадлежность человека к тому или иному рангу будет определяться на основе списка. При выходе на пенсию у россиян больше не будет вопросов к сумме выплат, заявил парламентарий Сергей Калашников.
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