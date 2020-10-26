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Экономика
МОФТ опубликовал новый рейтинг Форекс брокеров 2020

МОФТ опубликовал новый рейтинг Форекс брокеров 2020

Фото: pixabay.com
Специалисты МОФТ ежемесячно обновляют независимый рейтинг брокеров на рынке Форекс на базе сравнительного анализа ключевых игроков рынка по более чем 100 параметрам. Таким образом, у трейдеров всего мира есть возможность отслеживать текущие тенденции и актуальное положение дел компаний на рынке.
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ТОП-5 лучших Форекс брокеров

Лидерство в рейтинге Форекс брокеров МОФТ с августа принадлежит RoboForex. Это обусловлено тем, что компания предлагает выгодные торговые условия при минимальном депозите, продолжая развивать свои уникальные инвестиционные программы CopyFX и RAMM. Кроме того, RoboForex выводит сделки на рынок посредством технологий STP и ECN, а вывод денежных средств трейдеров осуществляется практически мгновенно.

Второе место досталось компании EXNESS, которая с июня 2020 года является постоянным участником ТОП-3 лучших Форекс брокеров. На сегодняшний день этот брокер создает серьезную конкуренцию RoboForex за счет узких спредов, сегрегированных счетов и ряда других решений. В том числе трейдеры в последнее время отмечают улучшение системы вывода денег у EXNESS.

На третьей позиции находится некогда лидер рейтинга – брокер Forex4you. Нужно сразу отметить, что компания не стала хуже – она всё так же предлагает отличные торговые условия для начинающих трейдеров и не вводит ограничений на скальпинг и алгоритмическую торговлю. Однако в этом месяце по числу новых клиентов Forex4you совсем немного, но всё-таки уступил нынешнему хозяину второй позиции. Тем не менее, за счет дальнейшего развития платформы социального трейдинга Share4you и оптимизации текущих процессов, компания имеет все шансы вернуть себе утраченный статус.

На четвертом месте расположился брокер InstaForex, который в течение полугодия не покидает ТОП-5 рейтинга МОФТ. Высокие позиции компании определяются разнообразием финансовых инструментов для торговли (валютные пары, фьючерсы, акции, криптовалюты) и обширными возможностями для пассивного дохода, включая ПАММ-счета и собственное решение для копирования сделок ForexCopy. Плюс широкая линейка депозитных бонусов, составляющих 30-100% от суммы пополнения.

Компания Admiral Markets UK, занявшая в прошлом месяце пятое место, смогла сохранить его и в этом. Трейдеры все чаще выбирают Admiral Markets UK за высокий уровень защиты и Британскую прописку. Кроме того, Admiral Markets UK продолжает развивать собственные обучающие программы и предоставляет компетентную юридическую защиту в спорных ситуациях.

Как специалисты МОФТ формировали данный рейтинг

Главная особенность рейтинга Форекс брокеров от МОФТ – это 100% независимость, то есть брокерские компании никак не влияют на результаты работы аналитического отдела МОФТ, оценивающего брокеров. Профильные специалисты работают по одинаковой для всех методологии, учитывая только объективные параметры – от спредов до торговых инструментов, от качества технической поддержки до профессионализма юристов компании. Плюс в расчет берутся трейдерские отзывы, при этом отзывы скрупулезно проверяются, а все указанные в них факты проходят экспертную проверку.

Группы критериев, по которым формируется рейтинг Форекс брокеров от МОФТ:

· Экономические. Здесь оценивается в основном объем торгов. Особенность такой оценки в том, что она осуществляется в динамике, то есть нынешние показатели брокера сравниваются с его же показателями за предыдущий месяц.

· Репутационные. Наиболее сложная для анализа группа критериев, учитывающая в первую очередь мнения трейдеров. Для этого используются различные каналы и площадки, включая собственный форум МОФТ.

· Клиентские. С этой группой всё проще – здесь оценивается приток новых трейдеров и инвесторов, анализируется их активность на торговых платформах брокера, проводится сравнение с предшествующим месяцем.

· Финансовые. Данная группа включает оценку таких параметров как скорость проведения транзакций, доступные каналы ввода и вывода трейдерских средств. Комплексно оценивается платежеспособность брокерской компании.

· Сервисные. На этом этапе тестируется качество техподдержки брокера – как быстро она реагирует на обращения, насколько подробные и качественные консультации предоставляет.

Остальные брокеры из ТОП-10 рейтинга Форекс брокеров МОФТ

На шестом месте неожиданно оказался брокер ICMarkets, перепрыгнув сразу через две позиции. В спину ему дышит FreshFortex, который совершил еще более мощный рывок – переместившись с десятого места на седьмое. Обе компании оцениваются экспертами как крайне перспективные, они предлагают огромное количество торговых инструментов, постоянно модифицируют свои инвестиционные программы и дают трейдерами новые возможности для комфортного заработка.

А вот FxPro, наоборот, отступил на две позиции – с шестой на восьмую. Возможно, проблема кроется в сложностях с регистрацией, а также в довольно высоком начальном депозите 100$, который отпугивает новичков. Хотя у AMarkets, который поднялся на девятую позицию с тринадцатой, минимальный депозит тоже 100$.

Замыкает десятку SkyFinCapital. Компания перешагнула сразу семь позиций и явно находится на подъеме. На успех SkyFinCapital повлияла техническая модификация торговой платформы брокера и реорганизация клиентской политики.

СПРАВКА: МОФТ (Международное Объединение Форекс трейдеров) – самое большое сообщество трейдеров в мире. МОФТ предоставляет свои услуги с 2010 года и за это время число клиентов Объединения привысило 200 000. Каждый клиент, который выбирает сотрудничество с МОФТ, получает компенсацию от части спреда или комиссии за все совершенные сделки, даже за убыточные. Таким образом трейдеры МОФТ получают больше дохода ежедневно и ежемесячно. Кроме этого, МОФТ защищает права своих клиентов – предоставляет им бесплатную юридическую поддержку.

26 октября 2020, 15:16

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