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Экономика
Сечин призвал мир объединиться для победы над коронавирусом

Сечин призвал мир объединиться для победы над коронавирусом

Игорь Сечин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Восстановление мировой экономики в следующем году будет зависеть от успеха в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в свое выступлении в формате онлайн-трансляции на проходящем в Италии Евразийском экономическом форуме.
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Проблемы в мировой экономике Сечин назвал беспрецедентными. По итогам 2020 года будет экономический спад, а перспективы следующего определятся успехами в борьбе с коронавирусом, подчеркнул глава "Роснефти".

"Человечеству нужно приложить скоординированные усилия, чтобы добиться результата. Это сложная задача, но разрешимая", ‒ сказал он.

Примером восстановления в условиях пандемии Сечин назвал Китай. Предпринятые Пекином меры обеспечили рост в 2%, а в следующем году КНР может выйти на темпы в 8%.

Сечин высоко оценил способность Китая управлять стратегическими и коммерческими запасами нефти. Страна накапливала черное золото, в то же время обеспечивая рост экономики за счет более доступных энергоносителей.

Быстрое восстановление экономики Китая обусловлено не только запасами нефти, но и наращиванием импорта, указал Сечин. Вместо обвинения некоторых стран в распространении коронавируса нужно использовать опыт борьбы КНР с COVID-19, иначе победу над пандемией придется отложить на неопределенное время, считает глава "Роснефти".

Развитию сотрудничества препятствуют санкции, которые испольщуют США и Евросоюз, уверен Сечин. Для введения ограничения теперь не нужны какие-либо основания: данные механизмы могут принять против любой компании или физического лица, с сожалением отметил он.

"Яркий пример – давление на проект "Северный поток – 2", включенный в закон об оборонном бюджете США", ‒ сказал он.

Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com

Стремление некоторых стран стабилизировать свою экономику с помощью протекционизма приведут к разрушительным последствиям для производителей и потребителей, уверен он. Для обеспечения экономической и энергетической безопасности нужно взаимодействие между производителями, считает Сечин.

"Гораздо более рациональным и продуктивным подходом для мирового сообщества является не конфронтация, а объединение наших усилий для решения вызовов, встающих перед человечеством, как в экономике, так и в энергетике и охране окружающей среды и здоровья", ‒ сказал он.

Дальнейший спрос на энергетику определит развитие технологий, темпы энергетического перехода и обостряющиеся противоречия между экономическим спросом и целями, которые ставят страны по сокращению парниковых выбросов, отметил глава "Роснефти". При этом он уверен, что спрос будет расти, а возобновляемые источники не смогут удовлетворить его в полной мере.

Кроме того, не все страны могут позволить развивать возобновляемые источники энергии. Тогда как традиционные нефть и газ являются универсальными источниками, сказал в своей речи глава "Роснефти".

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

"Сечин подчеркнул, что ускоренный переход к возобновляемым источникам может также привести к инвестиционному дисбалансу: недоинвестирование в поддержание добычи нефти и газа приведет к резкому росту цен на все виды энергоносителей, а не только на нефть и газ", – приводит слова главы "Роснефти" портал "Федпресс".

Сечин призвал к сбалансированному развитию традиционной и возобновляемой энергетики, к сотрудничеству, а не противостоянию. Только так можно обеспечить устойчивое развитие мировой экономики, убежден он.

В свою очередь "Роснефть" делает все для стабильного предложения углеводородов в перспективе и уделяет большое внимание экологии. За последние годы компания избежала выбросов в размере более 3,1 млн тонн СО2-эквивалента. За 2019 год "Роснефть" высадила более миллиона деревьев в России, а инвестиции в экологию превысили четыре миллиарда долларов.

Автор: 23 октября 2020, 18:04 Источник: "Федпресс" ✓ Надежный источник

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