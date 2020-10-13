Введение в России налога на бездетность назвали недопустимым

Депутат Госдумы Елена Строкова назвала недопустимым введение в России так называемого налога на бездетность. Она подчеркнула, что нужно мотивировать молодые семьи льготами, а не отбирать у них последнее.
Стоит отметить, что о пресловутом налоге всерьез говорят разного рода деятели и активисты. Их аргументация состоит в том, что российская демография переживает не лучшие времена, поэтому якобы необходимо простимулировать рождаемость новым налогом. Строкова согласилась с тем, что уровень рождаемости нужно повышать, однако делать это необходимо другими способами. При этом в условиях пандемии коронавируса и тревожной обстановки рассуждать о каких-либо радикальных мерах нельзя, передает РИА Новости.
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