Россиян предупредили о приближении экономического кризиса

Эксперты из Высшей школы экономики сообщили, что через год-полтора в России наступит кризис. Наиболее вероятной причиной ухудшения экономической ситуации может стать торговая война между Соединенными Штатами и Китаем. Когда конфликт двух стран "дойдет до точки кипения", это приведет к снижению цен на сырье и больно ударит по российскому экспорту, передает RT со ссылкой на ТАСС.

Представители Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Высшей школы экономики также рассказали, что в 2020 году пройдет 12 лет с последнего мирового финансового кризиса, передает телеканал "360". Именно такой временной отрезок называют средней циклической волной, после которой необходимо вливание огромных инвестиций в основной капитал, сообщает Пятый канал.