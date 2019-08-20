Стал известен оптимальный доход для выплаты ипотеки

Доход российской семьи, необходимый для комфортной выплаты ипотечного кредита, должен составлять 75,6 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

Отмечается, что размер заработной платы кардинально изменился по сравнению с мартом этого года. Тогда российский заемщик должен был получать около 71,7 тысячи рублей, чтобы выплачивать ипотеку. Эксперты связывают это с тем, что за несколько месяцев средний размер кредита увеличился на 4,5%, а ставка по ипотечному кредиту – на 0,4 процентных пункта, передает URA.ru.