Россияне отказываются от мяса

Жители России все реже покупают мясо, сообщает телеканал "360". Спрос упал на весь ассортимент мясных продуктов – от сосисок до обычной свинины.
Аналитики компании GfK уточнили, что россияне стали отказываться от мяса в июле 2018 года – именно тогда начал падать спрос. Реже всего покупают говядину (минус 7% за год). Также снижается спрос на птицу (5,2%) и свинину (3%), отмечает РБК.
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