Превзошли уровень инфляции: названы самые подорожавшие продукты питания
В 2018 году все рекорды по росту цент побило пшено. Его стоимость увеличилась на 73,6%.
Также значительно подскочил прайс на капусту – на 72,8%. Сахар стал дороже всего на 28,3%, а яйца – на 25,9%.
Помимо продуктов питания на 30,8% выросла цена на газомоторное топливо. Также это коснулось и лекарств. Быстрее и стремительнее всего подорожал "Валидол" – на 23,6%.
Из этого следует, отмечает издание РБК, темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли уровень инфляции. К слову, в 2018 году она составила 4,3%.
Тем не менее, на некоторые продукты стоимость все-таки снизилась. Гречка стала дешевле на 15,8%. Прайс на свежие помидоры упал на 10,6%, а на чеснок – на 10,2%.
Отметим, ранее в июле в Центробанке заявили, что темпы роста цен в России в начале лета начали снижаться раньше обычного из-за установившейся в стране теплой погоды. Как утверждает Lenta.ru, это связано с тем, что высокие температуры поспособствовали раннему урожаю. Это, в свою очередь, позволило сдержать привычный для начала летнего сезона уровень инфляции.
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