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Политика

Госдума поддержала российских виноделов

Фото: www.globallookpress.com
Госдума в первом чтении приняла поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы России, направленные на поддержку российского производства винограда и виноматериалов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что отечественное виноделие начало развиваться и уже может конкурировать с европейскими аналогами.
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Вячеслав Володин подчеркнул, что принятый в первом чтении законопроект позволит российским производителям винограда и виноматериалов получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты. Это, в свою очередь, создаст условия для производства вина из отечественного, а не привезенного из-за границы, сырья.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Председатель Госдумы отметил, что прежде чем принять решение, меры по поддержке отечественных виноделов обсуждались непосредственно с профессиональным сообществом. Речь идет о производителях из южных регионов страны – Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей. "Они поддерживают эти меры", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

"Российское виноделие стало развиваться, наши вина по качеству могут конкурировать с европейскими аналогами", – рассказал Володин.

Он добавил, что уже 18 июля Госдума планирует рассмотреть во втором чтении базовый законопроект "О развитии виноградства и виноделия в России". По словам Володина, принятие этого документа даст возможномть сформировать единый комплексный подход к правовому регулированию этой сферы, а также устранить пробелы в правовых нормах, которые регулируют отрасль в данный момент.

Напомним, инициатива о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы России для поддержки российских виноделов была внесена правительством. В документе содержатся нормы, благодаря которым производители вина получат право на налоговые вычеты при условии надлежащего использования сырья.

Автор: 17 июля 2019, 15:19

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