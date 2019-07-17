Госдума поддержала российских виноделов

Госдума в первом чтении приняла поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы России, направленные на поддержку российского производства винограда и виноматериалов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что отечественное виноделие начало развиваться и уже может конкурировать с европейскими аналогами.

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