Госдума поддержала российских виноделов

Вячеслав Володин подчеркнул, что принятый в первом чтении законопроект позволит российским производителям винограда и виноматериалов получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты. Это, в свою очередь, создаст условия для производства вина из отечественного, а не привезенного из-за границы, сырья.
Председатель Госдумы отметил, что прежде чем принять решение, меры по поддержке отечественных виноделов обсуждались непосредственно с профессиональным сообществом. Речь идет о производителях из южных регионов страны – Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей. "Они поддерживают эти меры", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.
"Российское виноделие стало развиваться, наши вина по качеству могут конкурировать с европейскими аналогами", – рассказал Володин.
Он добавил, что уже 18 июля Госдума планирует рассмотреть во втором чтении базовый законопроект "О развитии виноградства и виноделия в России". По словам Володина, принятие этого документа даст возможномть сформировать единый комплексный подход к правовому регулированию этой сферы, а также устранить пробелы в правовых нормах, которые регулируют отрасль в данный момент.
Напомним, инициатива о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы России для поддержки российских виноделов была внесена правительством. В документе содержатся нормы, благодаря которым производители вина получат право на налоговые вычеты при условии надлежащего использования сырья.
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