Сюрприз от Путина: стаж для пенсии посчитают по-новому

Президент России заявил о подготовке нового принципа начисления этих социальных выплат пенсий на территории ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Владимир Путин рассказал о грядущих переменах, которые затронут стаж для пенсии.

Глава государства отметил, что уже готовятся соглашения между странами-участницами ЕАЭС. Они позволят учитывать трудовой стаж для их граждан в любом из этих государств при начислении пенсий, что является приятным сюрпризом как для нынешних, так и для будущих пенсионеров.

"Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция постепенно охватывала все новые области, в том числе социальную и трудовую", – цитируют Путина "Ведомости". Президент добавил, что для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. И один из таких вопросов, как раз – расчет стажа пенсии.

При этом Путин пояснил, что по большому счету не будет важно, где именно работал гражданин. Главное, чтобы у него были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж для пенсии.

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовала пенсионная реформа. Она предполагает поэтапное (на один год ежегодно) повышение с 2019 по 2023 годов пенсионного возраста россиян на пять лет – до 65 для мужчин и до 60 для женщин. В свете этого заявление Владимира Путина о нововведении, затрагивающем стаж для пенсии, имеет огромное значение.