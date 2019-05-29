Сюрприз от Путина: стаж для пенсии посчитают по-новому
Глава государства отметил, что уже готовятся соглашения между странами-участницами ЕАЭС. Они позволят учитывать трудовой стаж для их граждан в любом из этих государств при начислении пенсий, что является приятным сюрпризом как для нынешних, так и для будущих пенсионеров.
"Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция постепенно охватывала все новые области, в том числе социальную и трудовую", – цитируют Путина "Ведомости". Президент добавил, что для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. И один из таких вопросов, как раз – расчет стажа пенсии.
При этом Путин пояснил, что по большому счету не будет важно, где именно работал гражданин. Главное, чтобы у него были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж для пенсии.
Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовала пенсионная реформа. Она предполагает поэтапное (на один год ежегодно) повышение с 2019 по 2023 годов пенсионного возраста россиян на пять лет – до 65 для мужчин и до 60 для женщин. В свете этого заявление Владимира Путина о нововведении, затрагивающем стаж для пенсии, имеет огромное значение.
Люди молятся и называют увиденное чудом
Актер прокомментировал фото новорожденного
Камнем преткновения является его внешность
Откровенное интервью популярной актрисы
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Однополые браки.
Жена ушла к богатому
Никогда не видел голой девушки в живую
Как избавить от молочницы
Друг заделал ребенка
кто скучает по ссср?
Ещё немного о сексе?
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
Подарил ужасную машину
Гадалка сломала мне жизнь
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Если он резко перестал писать
девочку оставила мать в поликлинике.
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Стыдно ли быть содержанкой?
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
Почему девушки не делают первый шаг?
Тимати посвятил Децлу песню
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Переезд на юг
Секс по дружбе
Не носит обручальное кольцо
Как избавиться от черных точек?
Заголовки
Как похудеть без диеты