Володин назвал самый важный закон апреля
Наиболее важным нормативно-правовым актом апреля
председатель нижней палаты назвал поправки в 44-ФЗ, упростившие процедуру
государственных и муниципальных закупок и направленные на повышение их
качества.
"Это будет способствовать эффективной реализации национальных проектов", – сказал Володин. Поправки сокращают сроки проведения закупок, упростят их для малого бизнеса и облегчат получение лекарств тяжелобольным людям, подчеркнул спикер.
Что касается работы комитетов, то председатель нижней палаты выделил комитет по культуре. Помимо прочего, его члены активно участвовал в разработке и обсуждении поправок, совершенствующих госзакупки в профильной сфере.
Самыми активными парламентариями в уходящем месяцев спикер Госдумы назвал единоросса Николая Николаева, члена фракции КПРФ Алексея Куринного, Федота Тумусова из "Справедливой России" и либерал-демократа Сергея Жигарева.
Напомним, самым важным законом марта спикер Госдумы назвал нормативно-правовой акт о повышении пенсий сверх прожиточного минимума для малообеспеченных пенсионеров. Его цель – поддержать пожилых людей – инвалидов с детства, тех, кто занимался уходом за детьми или получал маленькую зарплату.
В феврале Володин выделил закон, защищающий социальные выплаты от списывания штрафов и долгов. А в январе – закон об оказании паллиативной помощи.
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