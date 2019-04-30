Новые пенсии: россияне разбогатеют в мае

Начало последнего весеннего месяца традиционно ознаменуется длинными выходными в честь праздников. Но отдыхающим россиянам не стоит забывать о новых законах, которые могут сильно изменить жизнь некоторых граждан.



По новым законам, с началом мая повысятся пенсии для ветеранов Великой Отечественной войны в среднем на 15-20%. В рублях – примерно 9,5 тысячи.

Прибавка коснется только проходивших службу в рядах вооруженных сил, а также членов партизанских и подпольных отрядов. Также выплаты повысятся для награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и тех, кто был ранен и получил инвалидность в детстве.

Также по новым законам с 1 мая Пенсионный фонд и органы соцзащиты в регионах пересчитают социальные доплаты к страховым пенсиям для неработающих пенсионеров. Раньше при определении суммы этих выплат учитывалась индексация пенсий. Иными словами, повышение пенсий могло привести к уменьшению дополнительных выплат, что приводило к тому, что человек получал на руки фактически ту же сумму.

Как уточнили в Пенсионном фонде, повышенные выплаты коснутся около четырех миллионов человек тех, кто получает федеральные надбавки. Кроме того, дополнительные средства затронут 2,5 миллиона человек, получающим дополнительные выплаты на уровне субъектов.

Новые законы приведут к переменам и в строительной отрасли. В мае вступит в силу постановление правительства, согласно которому некоторые застройщики могут продолжать использовать старую модель финансирования, не прибегая к эскроу-счетам. Ранее предполагалось, что все девелоперы с июля перейдут на новую систему: деньги граждан будут храниться в банках и застройщик получит их после того, как передаст жилье дольщику.

В соответствии с новым законодательством, исключение сделают для проектов с готовностью от 30% и более. А если девелопер проводит комплексное освоение территорий, то порог готовности снизят до 15%.

В мае начнется третий этап так называемой амнистии капиталов. Россияне, желающие воспользоваться такой возможностью, должны будут уведомить государство о зарубежных счетах и перевести их на территорию нашей страны. При этом крупный бизнес возможно перерегистрировать в особых административных зонах с налоговыми льготами.

Изменения коснутся и оказания паллиативной помощи тяжело больным людям и инвалидам. Срок предоставления им технических средств для реабилитации снижается с 30 до семи дней. Изменения предусмотрены новым законом – о паллиативной помощи, принятым Госдумой в феврале этого года.

С мая детские выплаты, пособия по безработице и выплаты пострадавшим от радиации гражданам начнут переводить на карты национальной платежной системы "Мир". Ранее на них перевели пенсии, зарплаты бюджетникам и дополнительные выплаты военным.