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Общество

Запретил пить: опубликовано необычное видео с Путиным и беременной

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
В Сети появились интересные кадры с приема президента России. На них Владимир Путин не разрешает пить шампанское главному редактору RT Маргарите Симоньян. 
прочитано 2259 раз

Журналистка показала видеозапись разговора с президентом на приеме по случаю вручения государственных наград. Маргарита Симоньян, находящаяся в положении, даже не взяла бокал в руки, а чтобы чокнуться с лидером страны, позаимствовала шампанское у стоявшего рядом Николая Цискаридзе.

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"Тебе нельзя", – произносит Владимир Путин на записи, опубликованной в Telegram-канале главреда RT. "Нельзя. Я Колиным чокнулась", – смеясь, соглашается Симоньян. За этим следует обсуждение беременности журналистки.

Ранее Маргарита Симоньян выложила другое видео с церемонии, подписав кадры коротко: "Служу России!" Как сообщали "Дни.ру", прием в Кремле, на котором Владимир Путин вручил ей орден Александра Невского, состоялся 23 мая. Президент также отметил достижения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, модельера Валентина Юдашкина, актера Сергея Маковецкого, певицы Ларисы Долиной, сатирика Михаила Жванецкого и других.

Всего Владимир Путин наградил более 30 человек. Среди них – летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения и спорта, артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.

Автор: Валерия Нарская29 мая 2019, 08:57
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Юшка
Ответить
Смотреть противно! Армянка-плодоноска повышает российскую демографию, нагло уведя мужа из семьи - от жены, от детей, и плодя без остановки чистокровных армян! Это наша раша?! Долина с бокалом робко пытается протиснуться к царю, а царь восхваляет спеца-орденоносца по родовспоможению у Кабаевой, занавес!
Гость
Ответить
Симоньян из оппозиции перешла в орденоносцы?!!!
Гость
Ответить
Плешивыйпынех0д!
1

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