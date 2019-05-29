Запретил пить: опубликовано необычное видео с Путиным и беременной
Журналистка показала видеозапись разговора с президентом на приеме по случаю вручения государственных наград. Маргарита Симоньян, находящаяся в положении, даже не взяла бокал в руки, а чтобы чокнуться с лидером страны, позаимствовала шампанское у стоявшего рядом Николая Цискаридзе.
"Тебе нельзя", – произносит Владимир Путин на записи, опубликованной в Telegram-канале главреда RT. "Нельзя. Я Колиным чокнулась", – смеясь, соглашается Симоньян. За этим следует обсуждение беременности журналистки.
Ранее Маргарита Симоньян выложила другое видео с церемонии, подписав кадры коротко: "Служу России!" Как сообщали "Дни.ру", прием в Кремле, на котором Владимир Путин вручил ей орден Александра Невского, состоялся 23 мая. Президент также отметил достижения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, модельера Валентина Юдашкина, актера Сергея Маковецкого, певицы Ларисы Долиной, сатирика Михаила Жванецкого и других.
Всего Владимир Путин наградил более 30 человек. Среди них – летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения и спорта, артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.
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