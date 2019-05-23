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Общество

Галантный Путин с роскошным букетом восхитил россиян

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Российский лидер в Кремле вручил государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам. Среди прочих Владимир Путин наградил главного редактора RT Маргариту Симоньян.
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Известная российская журналистка похвасталась вниманием со стороны президента в своем Telegram-канале. Маргарита Симоньян опубликовала фото, на котором галантный Владимир Путин преподносит ей роскошный букет белых роз.

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Журналистка также удостоилась ордена Александра Невского. Эту награду получают граждане России, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством, в том числе в деле укрепления международного авторитета страны.

Кроме того, Маргарита Симоньян выложила видео с церемонии, подписав кадры коротко: "Служу России!" И на снимке, и в ролике журналистка выглядит очень счастливой.

В число награжденных Владимиром Путиным также вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сатирик Михаил Жванецкий, дизайнер Валентин Юдашкин, певица Лариса Долина, ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе, актер Сергей Маковецкий и президент ФИФА Джованни Инфантино, передает RT. Всего Владимир Путин наградил более 30 человек. Среди них – летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.

Автор: Валерия Нарская23 мая 2019, 17:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красавицы показали Путину свои булки и сладости

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