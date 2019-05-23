Галантный Путин с роскошным букетом восхитил россиян

Российский лидер в Кремле вручил государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам. Среди прочих Владимир Путин наградил главного редактора RT Маргариту Симоньян.

Известная российская журналистка похвасталась вниманием со стороны президента в своем Telegram-канале. Маргарита Симоньян опубликовала фото, на котором галантный Владимир Путин преподносит ей роскошный букет белых роз.

Журналистка также удостоилась ордена Александра Невского. Эту награду получают граждане России, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством, в том числе в деле укрепления международного авторитета страны.

Кроме того, Маргарита Симоньян выложила видео с церемонии, подписав кадры коротко: "Служу России!" И на снимке, и в ролике журналистка выглядит очень счастливой.

В число награжденных Владимиром Путиным также вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сатирик Михаил Жванецкий, дизайнер Валентин Юдашкин, певица Лариса Долина, ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе, актер Сергей Маковецкий и президент ФИФА Джованни Инфантино, передает RT. Всего Владимир Путин наградил более 30 человек. Среди них – летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.