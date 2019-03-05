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Экономика

Медведев начал рыть могилу для Порошенко

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Россия продолжит транзит газа через территорию Украины, если та соблюдет определенные условия. Премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что главное для российской стороны – политическая стабильность в Незалежной.
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Москва не намерена отказываться от существующих путей транзита голубого топлива в Европу даже после пуска газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". В то же время использование этих путей должно быть выгодным для российской стороны, заявил Дмитрий Медведев.

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"Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", – перечислил условия сохранения транзита через Украину глава российского правительства Дмитрий Медведев.

По данным, которые привел недавно глава Минэнерго России Александр Новак, транзит через Украину в разы дороже альтернативных маршрутов. Министр подчеркнул: тариф на украинском направлении в 2,5 раза выше, чем на других маршрутах.

Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort отметил, что Россия намерена диверсифицировать каналы транспортировки газа на европейский рынок. По словам премьера, чем больше транзитных маршрутов, тем надежнее поставки. Медведев, который скоро собирается посетить герцогство Люксембург, напомнил журналистам, что наша страна – давний и крупный поставщик топлива в Европу, передает ТВ Центр

Автор: Андрей Евлампиев5 марта 2019, 12:25
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