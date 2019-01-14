Медведев резко осадил забывчивого Лукашенко
Россия вкачала в белорусскую экономику миллиарды долларов, Минск должен это ценить. Медведев отметил, что Россия при этом не требует возврата этих средств и в случае необходимости предоставит братской стране отсрочку. Возможно, даже в убыток себе.
"Мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран. То есть, по сути, мы помогаем им, вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях", – приводит слова российского премьера РИА Новости.
В последнее время отношения России и Белоруссии напоминают американские горки – за взлетом неминуемо следует падение. Москва уже не знает как реагировать на провокационные заявления Александра Лукашенко. Несколько дней назад выступил с угрозами в адрес нашей страны, заявив, что если Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающий Россию на западном направлении, исчезнет.
Медведев ответил Лукашенко: Мы сохраняем очень большой объем поддержки -больше $6,5 млрд. Не требуем возврата кредитов в условиях, когда для нас закрыты рынки западных стран. По сути помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях pic.twitter.com/fUCEbHxc2Z— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 января 2019 г.
Эксперты сочли эти слова о возможной потери единственного союзника, прикрывающего Россию на западных границах, банальным шантажом. Особенно странно они звучали после двух предновогодних встреч Лукашенко с Владимиром Путиным. Белорусский лидер дважды за неделю прилетал в Москву и по несколько часов беседовал с российским президентом. Батька даже привез в подарок к Новому году четыре мешка отборной картошки.
После этих визитов Лукашенко заявил, что все двусторонние проблемы практически решены, а создание Союза России и Белоруссии – дело выполненное.
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