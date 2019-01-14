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Политика

Медведев резко осадил забывчивого Лукашенко

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Александру Лукашенко напомнили о поддержке со стороны России. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал белорусского президента ценить оказываемую стране помощь.
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Россия вкачала в белорусскую экономику миллиарды долларов, Минск должен это ценить. Медведев отметил, что Россия при этом не требует возврата этих средств и в случае необходимости предоставит братской стране отсрочку. Возможно, даже в убыток себе.

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Шантаж и угрозы: Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях,  когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран. То есть, по сути, мы помогаем им, вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях", – приводит слова российского премьера РИА Новости.

В последнее время отношения России и Белоруссии напоминают американские горки – за взлетом неминуемо следует падение. Москва уже не знает как реагировать на провокационные заявления Александра Лукашенко. Несколько дней назад выступил с угрозами в адрес нашей страны, заявив, что если Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающий Россию на западном направлении, исчезнет.

Эксперты сочли эти слова о возможной потери единственного союзника, прикрывающего Россию на западных границах, банальным шантажом. Особенно странно они звучали после двух предновогодних встреч Лукашенко с Владимиром Путиным. Белорусский лидер дважды за неделю прилетал в Москву и по несколько часов беседовал с российским президентом. Батька даже привез в подарок к Новому году четыре мешка отборной картошки.

После этих визитов Лукашенко заявил, что все двусторонние проблемы практически решены, а создание Союза России и Белоруссии – дело  выполненное.

Автор: Александр Комаров14 января 2019, 18:17
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