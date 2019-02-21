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Экономика

Россиян предупредили о тотальном дефиците молока

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Российские ритейлеры готовятся к перебоям с поставками молока, масла, сыра и другой молочной продукции в связи с вступлением в силу закона о введении новых стандартов оформления ветеринарных сертификатов на продукцию. Об этом пишет портал nashgorod.ru со ссылкой на "Известия".

В Минэкономразвития рассчитывают, что новые правила помогут в борьбе с фальсификатом, сети же опасаются, что не все поставщики успеют адаптироваться. Впрочем, власти уверены, что бизнесу хватит времени, чтобы перестроится под новые условия, отмечает newsnn.ru.

21 февраля 2019, 19:48

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