Россиян предупредили о тотальном дефиците молока

Российские ритейлеры готовятся к перебоям с поставками молока, масла, сыра и другой молочной продукции в связи с вступлением в силу закона о введении новых стандартов оформления ветеринарных сертификатов на продукцию. Об этом пишет портал nashgorod.ru со ссылкой на "Известия".
В Минэкономразвития рассчитывают, что новые правила помогут в борьбе с фальсификатом, сети же опасаются, что не все поставщики успеют адаптироваться. Впрочем, власти уверены, что бизнесу хватит времени, чтобы перестроится под новые условия, отмечает newsnn.ru.
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