Пора скупать доллары: рубль внезапно вернул устойчивость

Российская валюта сумела вернуть устойчивость и стабилизировалась к курсу доллара, несмотря на нервозность в первые дни. Однако аналитики считают, что сильные данные по занятости в США могут повернуть ситуацию в обратную сторону. Курс рубля на сегодня, 9 декабря, составил 63,72 рубля за доллар и 70,76 рубля за евро.
Ранее сообщалось, что рубль подорожал относительно доллара до максимума за десять дней. Спрос на рисковые активы вырос благодаря комментариям о возможной торговой сделке США и Китая.
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