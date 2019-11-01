ЦБ России отозвал лицензию у "Эксперт банка"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Эксперт банка" в Омске. Это кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов.
Лицензия была отозвана с 1 ноября 2019 года. Согласно сообщению, опубликованному на сайте регулятора, уставный капитал организации составлял 1,16 миллиарда рублей, сообщает Life.
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