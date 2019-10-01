Налоговый режим для олигархов ужесточат

Министерство финансов настаивает на сокращении срока, необходимого для признания налоговым резидентом России – со 183 до 90 дней. Иными словами, после пребывания в стране более трех месяцев граждане обязаны будут платить налоги. В ведомстве полагают, что инициатива, в первую очередь, коснется богатых россиян, передает НСН.
Более того, резидентами также начнут считать тех, у кого в РФ есть недвижимость, бизнес и личные связи. Согласно действующим правилам, гражданам достаточно провести в России менее 183 дней в году, чтобы не платить налоги. Глава Минфина Антон Силуанов ранее признавал, что многие обеспеченные россияне пользуются этой лазейкой, напоминает URA.ru.
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