Российским пенсионерам сделали щедрый подарок

Минэкономразвития России решило поддержать малый и средний бизнес. Пенсионерам, которые занимаются индивидуальным предпринимательством, не придется платить взносы в Пенсионный фонд.

Подготовленный ведомством проект внесен в правительство. Специалисты Минэкономразвития предлагают уже с июля 2019 года освободить пенсионеров-бизнесменов от уплаты взносов в Пенсионный фонд России (ПФР).

Сегодня все предприниматели обязаны платить в ПФР ежегодный взнос в размере 26 545 рублей – в том случае, если их доход не превышает 300 тысяч рублей. Если заработок выше этой суммы, бизнесменам приходится добавлять к этой сумме еще 1% от дохода.

Правительство планирует избавить вышедших на пенсию граждан от этой обязанности. По предварительным подсчетам, бюджету до 2024 года это нововведение обойдется в 450 миллиардов рублей, передает Ura.ru.

Документ содержит различные меры по поддержке, развитию и популяризации предпринимательства в России. В частности, уделено внимание увеличению доли закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса. Акционерные общества с госучастием должны будут с конца 2020 года отдавать 18% своего заказа малым предприятиям.

По замыслу авторов документа, власти окажут поддержку гражданам, которые впервые решат заняться предпринимательством. Им помогут с идеей создания бизнеса, регистрацией, получением господдержки, льготным кредитованием и выходом на экспорт.

Малый и средний бизнес – один из приоритетов правительства. Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить число занятых в этой области с 19 миллионов до 25 миллионов к 2025 году.