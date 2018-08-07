Названа дата повышения тарифов ЖКХ из-за увеличения НДС

Минэкономразвития России предлагает синхронизировать увеличение НДС с ростом тарифов на коммунальные услуги. Как сообщает rostovgazeta.ru, тарифы могут вырасти уже с 1 января. В ведомстве считают, что синхронизация позволит нивелировать дополнительный рост цен на услуги ЖКХ, запланированный на 1 июля 2019 года. Ожидается, что индекс инфляции не превысит 4%.
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