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Экономика

Нужно уже сейчас начать создавать благоприятные условия для развития цифровой экономики

Андрей Колесников

Андрей Колесников блогер

 Директор Ассоциации интернета вещей, член Совета по развитию цифровой экономики Андрей Колесников
В начале августа в городе Гусеве Калининградской области на площадке инновационного кластера GS Group прошло первое заседание Совета по развитию цифровой экономики, созданного при Совете Федерации. В центре внимания участников оказался один из наиболее актуальных вопросов современности – каким образом российские регионы, с учетом специфики каждого из них, могут стать локомотивами цифровой трансформации.
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Для достижения поставленной цели одинаково важны, скажем, сельское хозяйство и тяжелая промышленность, добыча полезных ископаемых, производство микроэлектроники или заповедные природные богатства. Ни одна из вышеперечисленных сфер априори не является "лучше" или "хуже", так как процессы цифровизации могут применяться к любым сферам человеческой деятельности.

НЕОБХОДИМЫ СТРАТЕГИИ

Поскольку внедрять цифру одновременно во всех аспектах промышленной и государственной деятельности невозможно (исходя из доступности ресурсов и опыта), Совету совместно с представителями региональных властей предстоит сформировать стратегии и индивидуальные дорожные карты регионов в сфере развития цифровизации их экономик и достижения ключевых социально-экономических показателей.

На мой взгляд, в своих решениях и рекомендациях Совету необходимо исключить дублирование задач, содержащихся в проработанных федеральных дорожных картах, таких как информационная инфраструктура, безопасность, умные города, цифровая медицина, транспорт и логистика, сельское хозяйство и т.д. Он будет акцентировать свое внимание на формирование стратегий развития цифровой экономики в субъектах РФ, опираясь на инструменты перечисленных федеральных программ.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky

Учитывая внушительный состав экспертов и их опыт по всему спектру цифрового производства и управления, мы планируем передавать в регионы лучшие из уже реализованных российскими компаниями практик по цифровизации в промышленности, ЖКХ, сельском хозяйстве, развитии микроэлектроники. В свою очередь, АНО "Цифровая экономика" и Ассоциация интернета вещей будут регулярно обновлять список продуктов и технологий, доступных для реализации.

Эксперты Совета будут работать в небольших группах в рамках различных направлений, в числе которых такие направления, как "Цифровые регионы: лучшие практики", "Человеческий капитал как основной актив цифровой экономики", "Цифровизация государственного управления", "Развитие российских цифровых продуктов и платформ".

Совет будет рекомендовать каждому региону разработать свои стратегии цифровизации, включая вопросы бюджетирования реализации проектов. В качестве инструмента оценки успешности внедрения проектов по цифровизации мы хотим разработать набор шаблонов, по которым можно будет открыто и публично проводить оценку уровня цифрового развития на площадке Совета Федерации.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Фото: GLOBAL LOOK press/Jean-Marie Guyon

К списку задач необходимо добавить образование и развитие человеческого капитала, поскольку у нас угрожающе мало специалистов по внедрению отечественных сквозных цифровых технологий в различных индустриях.

В большинстве своем это не программисты, а, с одной стороны, архитекторы процессов и платформ, с другой – специалисты, разбирающиеся в цифровом оснащении автомобилей, станков и тракторов. Едва ли по приказу начальника, кто-то зашевелится и начнет повсеместно внедрять непонятно что. Для этого, как раз, нужны знания и опыт плюс благоприятные условия. И если опыт – дело наживное (тут быстро не получится), то над созданием благоприятных условий нужно начинать работать уже сейчас.

При этом необходимы инновации, которые, на мой взгляд, в большинстве успешных случаев содержатся даже не в технологиях, а, скорее, в головах.

Инновацией являются новые организационные формы сквозной кооперации, когда все элементы производства связаны цифровыми процессами: от производителей винтов-гаек до современного автомобиля и водителя в концепции полного жизненного цикла этого авто. Зачем печатать страховое свидетельство на синей или розовой бумаге, когда все параметры объектов страховки можно записать в RFID чип, что полностью исключит возможность подделки? Еще один прекрасный пример – Убер и Яндекс Такси, которые полностью заменили таксопарки в их старой форме.

В свою очередь, яркий пример подрывных (disruptive) технологий можно привести в области экомониторинга. В старой концепции – это метрологически поверенный одинокий прибор, показывающий концентрацию опасных газов в одной точке. В подрывной архитектуре – это сеть из 56 поверенных приборов, автоматически передающие данные каждые 20 минут, плюс математическая модель, основанная на больших данных и дающая прогноз по опасным загрязнениям на большой территории. Причем его цена будет той же, что и у одиноко стоящего старого прибора.

В старой парадигме живут порядка 250 тысяч (оценка не точная, вероятно, их больше) сотрудников ЖКХ и управляющих компаний, а также их визави в органах муниципального управления переносящие цифры потребления энергоресурсов (электричество, вода, газ, тепло) с бумажек в информационную систему или между не связанными информационными системами. В новой концепции, приборы учета автоматически передают данные в информационные системы и депонируют данные независимому электронному арбитру, позволяющему решать спорные вопросы оперируя объективными и не изменяемыми данными.  Другой вопрос – что делать с этими сотнями тысяч работников, которые станут жертвами цифровизации? Этот вопрос укладывается в проект обучения цифровым компетенциям.

РОССИЙСКИЙ AMAZON

Фото: GLOBAL LOOK press/Hans Blossey

Между тем не все важные задачи вошли в разработанные планы цифровой экономики. Так, без должного внимания осталась тема развития отечественной микроэлектроники, столь важной в развертывании приложений индустриального интернета вещей. Также в проектах цифровой экономики не говорится про региональную политику, бюджеты программ закреплены на федеральном уровне. Объяснить это можно сжатыми сроками и сложным переплетением интересов федеральных игроков.

По всей стране едва ли наберется с десяток российских компаний, разрабатывающих и эксплуатирующих платформы индустриального интернета вещей. В основном, это небольшие компании (Яндекс не в счет). Поэтому одна из прикладных задач программы по развитию цифровой экономики – сделать так, чтобы хотя бы одна из них стала российским аналогом американской компании Amazon.com.

6 августа 2018, 21:04

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