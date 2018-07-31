Росту цен на бензин придумали объяснение

Экс-вице-премьер Аркадий Дворкович нашел объяснение резкому подорожанию топлива в России. По его мнению, нефтяники воспользовались перестановками в правительстве после вступления в должность президента Владимира Путина. Пересменка в кабинете министров позволила им заметно поднять цены на горючее.



Резкий скачок цен на бензин, произошедший в нашей стране минувшей весной, был связан с изменениями в составе кабинета министров. Такое мнение высказал Аркадий Дворкович, бывший до инаугурации президента Владимира Путина вице-премьером, ответственным за топливно-энергетический комплекс.



По мнению бывшего государственного чиновника, произошедшее на бензиновом рынке – следствие "пересменки в правительстве". В этот период, отметил Дворкович, отсутствовало должное ежедневное управление "этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки".

"Это не обвинение кого бы то ни было, а объективный фактор", – цитирует Дворковича РБК. По словам бывшего зампреда правительства, нефтяники во время кадровых перестановок в кабинете министров использовали накопленный потенциал роста цен. Это, напомнил он, произошло на фоне "небольшой, буквально двух-трехнедельной, перестановки местами и ожиданий, что налоги могут повыситься".

Между тем, считает Аркадий Дворкович, при наличии постоянного конфликта интересов на бензиновом рынке (противостояние "нефтяники – финансовая система" – Прим. ред.) ситуация требовала постоянной работы с нефтяными компаниями и балансировки интересов. Он уверен, что при наличии четкой работы в этом направлении в ходе смены кабинета министров рост цен на топливо можно было бы растянуть на больший временной период, что позволило бы "сгладить динамику цен".





Напомним, максимальный рост цен на топливо в нашей стране наблюдался в апреле – мае 2018 года, притом, что до президентских выборов в марте цены практически оставались на месте. По итогам первых пяти месяцев топливо подорожало в среднем на 7,7%, превысив инфляцию почти пятикратно.

Волна недовольства складывающейся ситуацией вынудило правительство принять экстренные меры – были снижены акцизы, кабмин получил право вводить экспортные пошлины в 90% на нефтепродукты и была введена специальная надбавка к акцизам.