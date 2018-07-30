Россия вошла в число стран с дешевым бензином

Агентство Bloomberg
представило список стран, где дешевле всего стоит бензин, сообщает FlashNord. В
рейтинге оценивался наиболее распространенный сорт топлива – АИ-95.
С ценой меньше цента за литр на первой строчке оказалась Венесуэла. Вторым идет Иран - 0,28 доллара. Третье место – у Кувейта с ценником в 0,35 доллара. Россия расположилась на десятом месте, литр топлива в среднем стоит 0,72 доллара.
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