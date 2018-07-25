В России предрекли неизбежный взлет цен на авиабилеты

В ближайшее время компания "Аэрофлот" увеличит топливный сбор для билетов на внутренних рейсах. Это коснется всех дочерних предприятий группы, кроме "Победы".



Причиной скачка цен на билеты стал рост стоимости авиационного топлива на 20%. Сообщается, что для комфорт- и экономкласса повышение составит 200 рублей, для бизнес-класса – 400.

Помимо российского "Аэрофлота", о росте топливных сборов объявили и зарубежные компании, такие как Qatar Airways. Предприятия предупредили туроператоров о повышении стоимости на 20-40 евро на международных рейсах, пишет издание "Коммерсантъ".

Стоит отметить, что авиаперевозчики предвидели подобную ситуацию в начале лета и даже предупредили о ней правительство. Тогда к вице-премьеру Максиму Акимову с открытым письмом обратилась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 компаний.

В обращении было указано, что только за 2017 год керосин в среднем подорожал более чем на 23%, тенденция продолжилась и в 2018 году, передает телеканал "360". Таким образом, компании вынуждают пойти на введение дополнительного топливного сбора. "Эта мера негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей", – резюмировали авторы письма.

Ранее сообщалось, что в России упали розничные цены на бензин. В период с 16 по 20 июля стоимость марок АИ-92 и АИ-95 снизилась в среднем на четыре и девять копеек.