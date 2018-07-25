В России предрекли неизбежный взлет цен на авиабилеты
Причиной скачка цен на билеты стал рост стоимости авиационного топлива на 20%. Сообщается, что для комфорт- и экономкласса повышение составит 200 рублей, для бизнес-класса – 400.
Помимо российского "Аэрофлота", о росте топливных сборов объявили и зарубежные компании, такие как Qatar Airways. Предприятия предупредили туроператоров о повышении стоимости на 20-40 евро на международных рейсах, пишет издание "Коммерсантъ".
Стоит отметить, что авиаперевозчики предвидели подобную ситуацию в начале лета и даже предупредили о ней правительство. Тогда к вице-премьеру Максиму Акимову с открытым письмом обратилась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 компаний.
В обращении было указано, что только за 2017 год керосин в среднем подорожал более чем на 23%, тенденция продолжилась и в 2018 году, передает телеканал "360". Таким образом, компании вынуждают пойти на введение дополнительного топливного сбора. "Эта мера негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей", – резюмировали авторы письма.
Ранее сообщалось, что в России упали розничные цены на бензин. В период с 16 по 20 июля стоимость марок АИ-92 и АИ-95 снизилась в среднем на четыре и девять копеек.
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