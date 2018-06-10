Россиянам пообещали бензин по 100 рублей за литр

Цены на бензин в России могут подскочить до 100 рублей за литр. К такому выводу пришли в Независимом топливном союзе (НТС), изучив соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на топливо, передает РБК.

По мнению НТС, данное соглашение ведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны. "Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться" – бьют тревогу в объединении.