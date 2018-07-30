Семьи с инвалидами освободили от взносов за капремонт

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий частичное
или полное освобождение
некоторых категорий граждан
от уплаты взносов за капитальный ремонт. Как сообщает РИА ФАН, это коснется неработающих
собственников жилья в возрасте от 70 лет, семей, в которых проживают
неработающие граждане пенсионного возраста, а также неработающих инвалидов I и
II группы.
Закон дополняет часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса. Ранее с этой инициативой выступили депутаты от Ростовской области.
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